Новый посол Индии прибыл в Азербайджан - ФОТО
Новый посол Индии в Азербайджане Абхай Кумар прибыл в Баку.
Об этом говорится на официальной странице посольства Индии в социальной сети Х.
«Посол Абхай Кумар прибыл сегодня в Баку и приступает к исполнению обязанностей», — говорится в сообщении дипмиссии.
Ambassador (designate) Mr. Abhay Kumar arrived in Baku today and assumed charge.
Səfir (təyin olunmuş) cənab Abhay Kumar bu gün Bakıya gəlib və vəzifəsinin icrasına başlayıb.@MEAIndia@DrSJaishankar@AmbSibiGeorge @IndianDiplomacy pic.twitter.com/k7zg1lS9k0 — India in Azerbaijan (@indembassybaku) February 3, 2026
