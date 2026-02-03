 В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке прошли мероприятия, посвященные WUF13 - ФОТО | 1news.az | Новости
Общество

First News Media20:40 - Сегодня
Информация о Тринадцатой сессии Всемирного форума городов (WUF13), которая в этом году пройдет в Баку с 17 по 22 мая под девизом «Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты», была представлена ​​на ряде международных мероприятий высокого уровня.

Как сообщает Trend, 29 января в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке состоялось заседание Группы друзей Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) по устойчивой урбанизации и новой программе развития городов, сопредседателями которого выступили постоянные представительства Польши и Зимбабве при ООН. Мероприятие было организовано в рамках подготовки к среднесрочному обзору реализации Новой городской повестки и состоялось с участием представителей государств-членов ООН.

Заседание началось со вступительных речей сопредседателей Группы друзей. После этого заместитель генерального секретаря ООН и исполнительный директор UN-Habitat) Анаклаудия Россбах представила основную рамочную программу действий, обязательства, приоритеты и механизмы подотчетности для реализации Новой городской повестки. Затем содокладчики по оценке выполнения документа, постоянные представители Малави и Польши при ООН поделились своими взглядами на текущие проблемы в области городского планирования и процесс подготовки оценочного доклада.

Группа друзей Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) - это платформа, объединяющая 50 государств-членов, представляющих все регионы мира, и ее главная цель - укрепление диалога и сотрудничества между государствами-членами в целях содействия инклюзивному, безопасному, устойчивому и сбалансированному развитию городов.

В рамках встречи Государственный комитет по градостроительству и архитектуре Азербайджанской Республики представил доклад о Тринадцатой сессии Всемирного форума городов (WUF13), а также информацию о теме форума, основных мероприятиях и процессе подготовки к WUF13.

30 января состоялся дипломатический брифинг, посвященный WUF13, организованный совместно правительством Азербайджанской Республики и UN-Habitat. В мероприятии приняли участие главы более 100 постоянных представительств, аккредитованных при ООН, наблюдатели, члены дипломатического корпуса.

Выступая на брифинге, временный поверенный в делах Постоянного представительства Азербайджанской Республики при ООН, заместитель постоянного представителя Эльвин Ашрафзаде подчеркнул вклад Азербайджана в глобальный диалог в области устойчивого градостроительства и отметил важность WUF13 с точки зрения выработки коллективных ответных мер на современные вызовы.

Заместитель генерального секретаря ООН и исполнительный директор UN-Habitat Анаклаудия Россбах в своем выступлении отметила, что WUF13 является важной платформой для расширения диалога, укрепления партнерских отношений и продвижения практических решений для преодоления глобального жилищного кризиса, затрагивающего 3 миллиарда человек в мире. Она подчеркнула, что мероприятие WUF13 будет способствовать инклюзивному, безопасному, устойчивому и сбалансированному развитию городов, поддерживая реализацию Новой городской повестки.

На брифинге заместитель национального координатора WUF13 Гюльшан Рзаева рассказала о теме, целях и подготовительных процессах форума, новых инициативах, выдвинутых Азербайджаном в рамках WUF13, о впервые планируемом к проведению саммите с участием глав государств и правительств, организации министерской встречи в интерактивном и ориентированном на результаты формате, а также о выставке Urban Expo, которая будет развернута на площади 35 тысяч квадратных метров.

В рамках брифинга руководитель канадского отделения UN-Habitat Омар Сиддик представил программу, основные мероприятия и возможности участия в WUF13. Мероприятие продолжилось сессией вопросов и ответов. Дипломаты из Турции, Кыргызстана, Беларуси, Пакистана, Сальвадора и других стран выразили уверенность в том, что Азербайджан организует мероприятие WUF13 на высоком уровне.

