УЕФА отметил успехи «Карабаха» в Лиге чемпионов

First News Media18:45 - Сегодня
Официальный сайт УЕФА опубликовал подборку самых интересных цифр и фактов по итогам основного этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает İdman.Biz, в статистическом обзоре uefa.com отдельное внимание уделено "Карабаху". Отмечено, что агдамский клуб стал первой командой в истории Азербайджана, одержавшей победу на групповом этапе Лиги чемпионов. В матче первого тура "Карабах" обыграл "Бенфику" со счетом 3:2.

Кроме того, "Карабах" вошел в историю как первый азербайджанский клуб, сумевший победить соперника из Германии в еврокубках. Команда Гурбана Гурбанова добилась этого успеха с пятнадцатой попытки.

Напомним, что в седьмом туре "Карабах" одержал победу над "Айнтрахтом" со счетом 3:2.

УЕФА отметил успехи «Карабаха» в Лиге чемпионов

УЕФА отметил успехи «Карабаха» в Лиге чемпионов

