АЖД: Расписание поездов по Абшеронскому кольцу обновится к началу учебного года

Капитальный ремонт железнодорожной инфраструктуры в районе "моста Багирова" на участке Баку-Кешля планируется завершить до 15 сентября текущего года.

Об этом сообщили Report в "Азербайджанских железных дорогах".

Согласно предоставленной информации, после завершения работ будет обновлено расписание движения поездов по Абшеронскому кольцевому железнодорожному маршруту.

Стоит отметить, что капитальный ремонт железнодорожной инфраструктуры в районе, известном как "мост Багирова", начался 6 августа этого года. В результате были внесены некоторые изменения в график движения поездов, курсирующих по Абшеронскому кольцевому и межрайонным направлениям.