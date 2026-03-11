The Washington Post: Дипломатический центр США в Багдаде подвергся атаке дрона

Центр дипломатической поддержки США в Багдаде атаковал беспилотник, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на представителя американской службы безопасности и внутреннего предупреждения.

Багдадский центр дипломатической поддержки находится недалеко от военной базы и аэропорта. По информации собеседника журналистов, в общей сложности 10 марта было запущено шесть беспилотников, пять из которых сбили средства ПВО. Один из дронов попал в здание. Информации о пострадавших не поступало.

Как пишет иракское агентство Shafaq News со ссылкой на источник в службе безопасности, военные сбили три беспилотника вблизи аэропорта Багдада. Они летели в сторону военной базы «Виктория». По информации агентства, один БПЛА, который не удалось перехватить силам ПВО, упал в районе военного объекта.

Министерство обороны Ирака осудило атаку. Представитель службы безопасности США заявил, что нападение, вероятно, было совершено бойцами «Исламского сопротивления в Ираке».

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран нанес удары по американским военным базам на Ближнем Востоке.

