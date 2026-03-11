В Сенате не опровергли, что США тратят $900 млн в день на операцию в Иране

Лидер республиканского большинства в Сенате Конгресса США Джон Тьюн при общении с журналистами не стал отрицательно отвечать на вопрос о том, что Вашингтон может ежедневно тратить $900 млн на операцию в Иране.

«$900 млн - сумма значительная», - сказал он.

Говоря об операции в Иране, политик заявил, что США в состоянии «решить задачу, которой давно пора было заняться». «Это повлияет на целые поколения, не только в регионе, но и в мире», - добавил Тьюн.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что вооруженные силы США за первые два дня проведения военной операции против Ирана истратили боеприпасов на общую сумму порядка $5,6 млрд.

Источник: ТАСС