В Сальяне 32-летний мужчина скончался при опрокидывании автомобиля

В селе Шорсулу Сальянского района перевернулся автомобиль, в ДТП погиб человек, еще один получил травмы.

Как сообщает Report, инцидент произошел на участке магистрали Алят-Астара.

Согласно информации, при опрокидывании автомобиля Kia от полученных травм на месте происшествия скончался житель Геранбойского района Бабаев Намаз Гурбан оглу (1994 г.р.), повреждения различной степени тяжести получил Оруджсой Нахид Садиг оглу (2007).

Пострадавшего доставили в Сальянскую районную центральную больницу, откуда после оказания первичной медицинской помощи он был эвакуирован в одну из столичных медучреждений.

По факту начато расследование.