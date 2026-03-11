Состоялась встреча с сотрудниками «AzerGold», награжденными медалью «Tərəqqi» - ФОТО

Cостоялась встреча с группой сотрудников ЗАО «AzerGold», награжденных медалью «Tərəqqi» cогласно Указу Президента Ильхама Алиева от 23 февраля 2026 года.

Председатель правления компании Закир Ибрагимов от имени коллектива поздравил сотрудников, удостоенных государственной награды.

Закир Ибрагимов отметил, что данная награда свидетельствует о высокой оценке как индивидуальных достижений, так и деятельности коллектива в целом в рамках 10-летнего юбилея ЗАО «AzerGold», успешно представляющего горнодобывающую отрасль нашей страны. Председатель выразил благодарность главе государства за оказанное внимание и высокую оценку труда сотрудников компании.

Было отмечено, что оказанное доверие служит важным стимулом для дальнейшей работы и достижения новых успехов.

Сотрудники, награжденные государственной наградой, выразили благодарность главе государства за проявленное к ним внимание и заботу. Они подчеркнули, что оправдают оказанное им доверие и продолжат свою деятельность с еще большей ответственностью.

В завершение сотрудникам были вручены медали и сертификаты «Tərəqqi».

