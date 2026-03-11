КСИР заявил о запуске боеголовки весом 2 тонны в операции против Израиля и США

Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) запустил ракету с боеголовкой весом 2 тонны в ходе последнего этапа операции «Правдивое обещание – 4» против Израиля и баз США на Ближнем Востоке.

Заявление военных распространило иранское гостелевидение.

«В ходе 37-го этапа операции "Правдивое обещание - 4" мы ударили по позициям США новыми ракетами Khorramshahr 4 [«Хорремшехр-4»] с боеголовкой весом 2 тонны», - говорится в сообщении.

Источник: ТАСС