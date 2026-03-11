В Бакинском метро прокомментировали информацию о задымлении в поезде - ОБНОВЛЕНО

Информация о задымлении в поезде Бакинского метрополитена не соответствует действительности.

Об этом 1news.az сообщил руководитель пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Бахтияр Мамедов.

Он отметил, что утверждения пассажиров необоснованны:

«В метро никаких происшествий зафиксировано не было. В случае задымления поезд немедленно останавливается для проверки на наличие технических неисправностей. Однако ничего из вышеперечисленного не происходило. На любые инциденты в метрополитене реагируют оперативно».

10:12

В Бакинском метрополитене произошло задымление в поезде.

Как передает 1news.az, пассажиры сообщили Oxu.Az о задымлении в одном из составов на станции метро «28 Мая».

В связи с данным инцидентом в соответствующие структуры направлен официальный запрос.