В Бакинском метро прокомментировали информацию о задымлении в поезде - ОБНОВЛЕНО
Информация о задымлении в поезде Бакинского метрополитена не соответствует действительности.
Об этом 1news.az сообщил руководитель пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Бахтияр Мамедов.
Он отметил, что утверждения пассажиров необоснованны:
«В метро никаких происшествий зафиксировано не было. В случае задымления поезд немедленно останавливается для проверки на наличие технических неисправностей. Однако ничего из вышеперечисленного не происходило. На любые инциденты в метрополитене реагируют оперативно».
10:12
В Бакинском метрополитене произошло задымление в поезде.
Как передает 1news.az, пассажиры сообщили Oxu.Az о задымлении в одном из составов на станции метро «28 Мая».
В связи с данным инцидентом в соответствующие структуры направлен официальный запрос.