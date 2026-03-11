 McDonald’s Azərbaycan запустил программу «Открытые двери»: гости могут увидеть работу ресторана изнутри - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

McDonald’s Azərbaycan запустил программу «Открытые двери»: гости могут увидеть работу ресторана изнутри - ФОТО

First News Media10:17 - Сегодня
McDonald’s Azərbaycan запустил программу «Открытые двери»: гости могут увидеть работу ресторана изнутри - ФОТО

McDonald’s Azərbaycan открывает двери — в буквальном смысле: у гостей сети ресторанов появилась возможность заглянуть туда, куда обычно попадает только команда ресторана — на кухню, где ежедневно готовятся бургеры и другие позиции меню.

Программа «Открытые двери» создана для тех, кто хочет увидеть реальные процессы работы ресторана, познакомиться с командой и понять, как на практике соблюдаются требования к качеству и безопасности.

Экскурсии проходят на азербайджанском языке и доступны для гостей старше 16 лет. Участники могут последовательно проследить весь производственный цикл — от условий хранения продукции и подготовки ингредиентов до приготовления и выдачи заказов. Подробная информация о программе и регистрация доступны по ссылке здесь.

Одними из первых участников программы стали представители ведущих азербайджанских СМИ. Для журналистов этот визит стал возможностью увидеть работу ресторана изнутри и проследить путь продуктов — от приёмки и хранения до приготовления и передачи гостям.

В экскурсии принял участие директор по управлению цепочкой поставок McDonald’s Azərbaycan Анар Османов. Он рассказал о системе контроля качества и принципах организации поставок. В ресторанах действует цифровая система мониторинга температурных режимов: показатели фиксируются автоматически, а при отклонениях система подаёт сигнал.

Перед входом на кухню участники прошли обязательные санитарные процедуры: ознакомились и подписали декларацию о состоянии здоровья, использовали одноразовые защитные халаты, головные уборы и бахилы, обработали руки антисептическими средствами.

Во время посещения производственных зон журналистам показали, как организованы хранение и приготовление продукции. Ингредиенты размещаются в отдельных зонах с установленным температурным режимом. Оборудование и рабочий инвентарь очищаются раздельно. За соблюдением гигиенических требований ведётся постоянный контроль: сотрудники моют руки по установленному графику, а доступ в производственные зоны возможен только при соблюдении всех санитарных процедур.

Также было отмечено, что в ресторанах используется 100% говядина местного производства, сертифицированная по стандартам «Халал».

Используемое масло регулярно проверяется специальным прибором и при необходимости заменяется. Все процессы выстроены таким образом, чтобы обеспечить безопасность продукции на каждом этапе.

Программа «Открытые двери» продолжит работу и будет доступна для всех желающих по предварительной регистрации. Её цель — показать процессы работы ресторана и дать возможность познакомиться с ними напрямую.

Поделиться:
620

Актуально

Политика

Грузовой поезд с российским зерном для Армении выехал с Баладжарской станции - ...

Политика

Значение мира между Арменией и Азербайджаном

Общество

В Бакинском метро прокомментировали информацию о задымлении в поезде - ОБНОВЛЕНО

Общество

McDonald’s Azərbaycan запустил программу «Открытые двери»: гости могут увидеть работу ...

Общество

Из Ирана эвакуированы еще 3 гражданина Азербайджана - ФОТО

В Баку обновлены автобусы, действующие на маршруте №49 - ВИДЕО

Скандал на «Евровидении 2026»: Представительница Швеции призвала исключить Израиль из конкурса - ВИДЕО

В Нахчыване задержан организатор незаконного онлайн-казино - ВИДЕО

Выбор редактора

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Новости для вас

В Баку ожидаются осадки и похолодание

Погода на вторник: В Баку ожидаются небольшие осадки

Презентована песня, с которой JIVA представит Азербайджан на конкурсе «Евровидение 2026» - ВИДЕО

Скончалась директор Торговой палаты США в Азербайджане

Последние новости

Из Ирана эвакуированы еще 3 гражданина Азербайджана - ФОТО

Сегодня, 12:25

Один из самых дорогих арт-покупок Италии: картина за 30 млн евро

Сегодня, 12:22

Глава Суверенного переходного совета Судана выразил солидарность с Азербайджаном

Сегодня, 12:20

В Баку обновлены автобусы, действующие на маршруте №49 - ВИДЕО

Сегодня, 12:17

Значение мира между Арменией и Азербайджаном

Сегодня, 12:00

Грузовой поезд с российским зерном для Армении выехал с Баладжарской станции - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 11:45

Скандал на «Евровидении 2026»: Представительница Швеции призвала исключить Израиль из конкурса - ВИДЕО

Сегодня, 11:42

Пезешкиан: Иран продолжит бить по военным базам США на Ближнем Востоке

Сегодня, 11:33

Израиль подписал с Boeing контракт на поставку 5 тыс. высокоточных бомб

Сегодня, 11:27

В Нахчыване задержан организатор незаконного онлайн-казино - ВИДЕО

Сегодня, 11:20

Разработчики первой вакцины от COVID-19 объявили о создании новой компании

Сегодня, 11:10

Тимоти Шаламе раскритиковали за слова о «вымирающих» опере и балете

Сегодня, 11:03

Отец погибшего при ракетном ударе в Израиле азербайджанца: «Он собирался к нам на праздники» - ВИДЕО

Сегодня, 10:50

В Масаллы 21-летний мужчина погиб в ДТП, управляя автомобилем без прав - ВИДЕО

Сегодня, 10:43

Состоялась встреча с сотрудниками «AzerGold», награжденными медалью «Tərəqqi» - ФОТО

Сегодня, 10:38

В Сенате не опровергли, что США тратят $900 млн в день на операцию в Иране

Сегодня, 10:30

В Гяндже изъята партия героина стоимостью 1,6 млн манатов - ВИДЕО

Сегодня, 10:25

В Бакинском метро прокомментировали информацию о задымлении в поезде - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 10:20

McDonald’s Azərbaycan запустил программу «Открытые двери»: гости могут увидеть работу ресторана изнутри - ФОТО

Сегодня, 10:17

The Washington Post: Дипломатический центр США в Багдаде подвергся атаке дрона

Сегодня, 10:15
Все новости
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС
1news TV

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

В последние годы тревожные события, о которых раньше мы слышали лишь из зарубежных новостей, стали происходить и в нашем обществе.24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50