McDonald’s Azərbaycan запустил программу «Открытые двери»: гости могут увидеть работу ресторана изнутри - ФОТО

McDonald’s Azərbaycan открывает двери — в буквальном смысле: у гостей сети ресторанов появилась возможность заглянуть туда, куда обычно попадает только команда ресторана — на кухню, где ежедневно готовятся бургеры и другие позиции меню.

Программа «Открытые двери» создана для тех, кто хочет увидеть реальные процессы работы ресторана, познакомиться с командой и понять, как на практике соблюдаются требования к качеству и безопасности.

Экскурсии проходят на азербайджанском языке и доступны для гостей старше 16 лет. Участники могут последовательно проследить весь производственный цикл — от условий хранения продукции и подготовки ингредиентов до приготовления и выдачи заказов. Подробная информация о программе и регистрация доступны по ссылке здесь.

Одними из первых участников программы стали представители ведущих азербайджанских СМИ. Для журналистов этот визит стал возможностью увидеть работу ресторана изнутри и проследить путь продуктов — от приёмки и хранения до приготовления и передачи гостям.

В экскурсии принял участие директор по управлению цепочкой поставок McDonald’s Azərbaycan Анар Османов. Он рассказал о системе контроля качества и принципах организации поставок. В ресторанах действует цифровая система мониторинга температурных режимов: показатели фиксируются автоматически, а при отклонениях система подаёт сигнал.

Перед входом на кухню участники прошли обязательные санитарные процедуры: ознакомились и подписали декларацию о состоянии здоровья, использовали одноразовые защитные халаты, головные уборы и бахилы, обработали руки антисептическими средствами.

Во время посещения производственных зон журналистам показали, как организованы хранение и приготовление продукции. Ингредиенты размещаются в отдельных зонах с установленным температурным режимом. Оборудование и рабочий инвентарь очищаются раздельно. За соблюдением гигиенических требований ведётся постоянный контроль: сотрудники моют руки по установленному графику, а доступ в производственные зоны возможен только при соблюдении всех санитарных процедур.

Также было отмечено, что в ресторанах используется 100% говядина местного производства, сертифицированная по стандартам «Халал».

Используемое масло регулярно проверяется специальным прибором и при необходимости заменяется. Все процессы выстроены таким образом, чтобы обеспечить безопасность продукции на каждом этапе.

Программа «Открытые двери» продолжит работу и будет доступна для всех желающих по предварительной регистрации. Её цель — показать процессы работы ресторана и дать возможность познакомиться с ними напрямую.