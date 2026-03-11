Иран предъявил три требования к США для переговоров - СМИ

Иран выдвинул Соединенным Штатам три требования для возобновления переговоров, сообщает ливанский телеканал Al Mayadeen.

«Условия Ирана предусматривают гарантии от возобновления войны, получение полного ядерного топливного цикла и компенсацию», - сообщается в материале со ссылкой на корреспондента канала в Тегеране.

США и Израиль 28 февраля начали масштабную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что ее цель - не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить иранский флот, оборонную промышленность и призвал граждан страны свергнуть режим.

Источник: РИА Новости