В Иране попросили страны Персидского залива показать укрытия военных США

Иран просит страны Персидского залива указать на местоположение убежищ на их территории, где укрываются военнослужащие США и Израиля.

С таким заявлением выступил представитель иранских вооруженных сил Абольфазль Шекарчи.

«Я прошу мусульманский народ региона и страны региона показать нам места укрытия американо-сионистских (имеются в виду США и Израиль – ред.) сил, чтобы не пострадал сам народ этой страны, и мы могли бы с большей точностью поразить тех, кто использует людей стран региона в качестве живого щита», - приводит его слова агентство DefaPress.

Источник: ТАСС