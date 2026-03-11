 В Гяндже изъята партия героина стоимостью 1,6 млн манатов - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Общество

В Гяндже изъята партия героина стоимостью 1,6 млн манатов - ВИДЕО

Фаига Мамедова10:25 - Сегодня
В Гяндже изъята партия героина стоимостью 1,6 млн манатов - ВИДЕО

Сотрудники Главного управления полиции города Гянджа провели очередную операцию по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

В ходе оперативных мероприятий по подозрению в наркокурьерстве был задержан 33-летний Адиль Адилов. В находившейся при нем спортивной сумке было обнаружено 27 килограммов 475 граммов героина - наркотического средства с высокой концентрацией активного вещества.

В своих показаниях задержанный сообщил, что приобрел наркотики через гражданина Ирана, с которым познакомился в социальной сети (личность последнего устанавливается следствием). Адилов планировал доставить товар по различным адресам на территории города.

Отмечается, что стоимость изъятого героина на «черном рынке» оценивается в 1 миллион 600 тысяч манатов.

По факту в Главном управлении полиции города Гянджа возбуждено уголовное дело. Решением суда в отношении А.Адилова избрана мера пресечения в виде ареста. Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.

