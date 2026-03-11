 США сообщили об уничтожении иранских минных заградителей у Ормузского пролива | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

США сообщили об уничтожении иранских минных заградителей у Ормузского пролива

First News Media10:07 - Сегодня
США сообщили об уничтожении иранских минных заградителей у Ормузского пролива

Американские военные уничтожили 10 марта несколько иранских военно-морских судов, в том числе 16 минных заградителей вблизи Ормузского пролива.

Об этом говорится в сообщении Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM).

Других подробностей военные не приводят.

По информации CNN и CBS News, разведка США выявила признаки того, что военные Ирана начали минировать Ормузский пролив. CBS News сообщил, что Иран использует небольшие суда, каждое из которых может нести от двух до трех мин.

Президент США Дональд Трамп, комментируя эту информацию, заявил, что если иранские военные действительно минируют пролив, то мины должны быть немедленно убраны. В противном случае «последствия для Ирана будут беспрецедентными».

Через Ормузский пролив проходит 20-25% мирового нефтяного трафика. Остановка этого движения после начала войны на Ближнем Востоке уже привела к скачку цен на нефть.

Поделиться:
267

Актуально

Политика

Грузовой поезд с российским зерном для Армении выехал с Баладжарской станции - ...

Политика

Значение мира между Арменией и Азербайджаном

Общество

В Бакинском метро прокомментировали информацию о задымлении в поезде - ОБНОВЛЕНО

Общество

McDonald’s Azərbaycan запустил программу «Открытые двери»: гости могут увидеть работу ...

В мире

Один из самых дорогих арт-покупок Италии: картина за 30 млн евро

Пезешкиан: Иран продолжит бить по военным базам США на Ближнем Востоке

Израиль подписал с Boeing контракт на поставку 5 тыс. высокоточных бомб

Разработчики первой вакцины от COVID-19 объявили о создании новой компании

Выбор редактора

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Новости для вас

В Иране предупредили об опасности кислотных дождей после ударов по нефтехранилищам

Вэнс: Я сыт по горло так же сильно, как и все вы

Посольство АР: При ракетном ударе в Израиле погиб гражданин Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

СМИ: США и Израиль могут отправить в Иран спецназ для захвата урана

Последние новости

Один из самых дорогих арт-покупок Италии: картина за 30 млн евро

Сегодня, 12:22

Глава Суверенного переходного совета Судана выразил солидарность с Азербайджаном

Сегодня, 12:20

В Баку обновлены автобусы, действующие на маршруте №49 - ВИДЕО

Сегодня, 12:17

Значение мира между Арменией и Азербайджаном

Сегодня, 12:00

Грузовой поезд с российским зерном для Армении выехал с Баладжарской станции - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 11:45

Скандал на «Евровидении 2026»: Представительница Швеции призвала исключить Израиль из конкурса - ВИДЕО

Сегодня, 11:42

Пезешкиан: Иран продолжит бить по военным базам США на Ближнем Востоке

Сегодня, 11:33

Израиль подписал с Boeing контракт на поставку 5 тыс. высокоточных бомб

Сегодня, 11:27

В Нахчыване задержан организатор незаконного онлайн-казино - ВИДЕО

Сегодня, 11:20

Разработчики первой вакцины от COVID-19 объявили о создании новой компании

Сегодня, 11:10

Тимоти Шаламе раскритиковали за слова о «вымирающих» опере и балете

Сегодня, 11:03

Отец погибшего при ракетном ударе в Израиле азербайджанца: «Он собирался к нам на праздники» - ВИДЕО

Сегодня, 10:50

В Масаллы 21-летний мужчина погиб в ДТП, управляя автомобилем без прав - ВИДЕО

Сегодня, 10:43

Состоялась встреча с сотрудниками «AzerGold», награжденными медалью «Tərəqqi» - ФОТО

Сегодня, 10:38

В Сенате не опровергли, что США тратят $900 млн в день на операцию в Иране

Сегодня, 10:30

В Гяндже изъята партия героина стоимостью 1,6 млн манатов - ВИДЕО

Сегодня, 10:25

В Бакинском метро прокомментировали информацию о задымлении в поезде - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 10:20

McDonald’s Azərbaycan запустил программу «Открытые двери»: гости могут увидеть работу ресторана изнутри - ФОТО

Сегодня, 10:17

The Washington Post: Дипломатический центр США в Багдаде подвергся атаке дрона

Сегодня, 10:15

Букмекеры оценили шансы на победу Азербайджана в «Евровидении 2026» - ВИДЕО

Сегодня, 10:10
Все новости
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС
1news TV

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

В последние годы тревожные события, о которых раньше мы слышали лишь из зарубежных новостей, стали происходить и в нашем обществе.24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50