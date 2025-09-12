РФ напала дронами на Польшу преднамеренно, тому есть доказательства – польский министр

Министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский заявил, что имеет доказательства преднамеренного вторжения РФ в воздушное пространство страны.

«Россия преднамеренно напала на Польшу - у нас есть факты и доказательства, которые это подтверждают. Это была спланированная провокация, скоординированная с дезинформационной кампанией. Смягчение этой правды усиливает российский нарратив. Каждое слово, которое подрывает тот факт, что мы имели дело с преднамеренным актом, поддерживает российскую дезинформацию. Дезинформация также является элементом войны», - сказал он в интервью для сайта Wirtualna Polska (WP).

Гавковский отметил, что дезинформация содержит нотки правды, но «вся последовательность, созданная из этих заметок, никогда не является правдой».

«Она (дезинформация – ред.) сконструирована так, чтобы нанести вред государству - это элемент распространения беспокойства и разжигания эмоций. Нужно называть вещи своими именами, раскрывать доказательства, проверять источники и просвещать общество, чтобы оно не поддалось манипуляциям», - добавил он.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп в четверг предположил, что вторжение российских БПЛА в воздушное пространство Польши могло быть вызвано ошибкой. Глава МИД Польши Радослав Сикорский опроверг это предположение Трампа.

Источник: Интерфакс-Украина