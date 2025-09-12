Экрем Имамоглу предстал перед судом по делу о фальшивом дипломе

Бывший мэр Стамбула Экрем Имамоглу сегодня предстал перед судом по делу о подделке официальных документов.

Первое заседание по делу прошло в зале суда, расположенном в пенитенциарном комплексе Мармара, под председательством 59-го Уголовного суда Стамбула.

Ранее диплом Имамоглу был аннулирован на фоне обвинений в незаконном переводе из университета на Северном Кипре в Стамбульский университет.

Вслед за этим прокуратура обвинила его в «многократной подделке документов» и потребовала от 2 лет 6 месяцев до 8 лет 9 месяцев лишения свободы, а также наложение запрета на политическую деятельность.

Источник: Milliyet