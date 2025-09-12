В США предложили объявить Россию и Беларусь «спонсорами терроризма»

Группа американских сенаторов предложила признать Россию и Беларусь «спонсорами терроризма», пишет Axios.

Среди инициаторов — автор законопроекта об ужесточении антироссийских санкций Линдси Грэм.

В списке спонсоров терроризма по американскому законодательству сейчас числятся Куба, Иран, Северная Корея и Сирия.

«Попасть в этот список трудно. Но, скажу я вам, Россия заслужила право быть в нем», — заявил Грэм.

Законопроект предполагает, что Россия и Беларусь будут признаны спонсорами терроризма, если они «не вернут более 19 тыс. детей, которые, по утверждениям Украины, были похищены во время конфликта», говорится в статье.

МИД России называл «лживыми утверждениями» заявления Киева о том, что Москва принудительно депортирует детей. Президент Владимир Путин говорил, что якобы Россия абсолютно легально вывозила детей из зоны конфликта, чтобы спасти их жизни и здоровье, и не собирается разлучать их с родственниками, если те объявятся.

Издание отмечает, что инцидент с дронами в Польше, который сенаторы считают «нарушением Россией воздушного пространства республики», усилил стремление к новым санкциям против РФ. Москва считает подобные обвинения безосновательными, а санкции — незаконными.

Сенатор Грэм продолжает работать над тем, чтобы заручиться поддержкой Белого дома в отношении своего отдельного двухпартийного законопроекта о санкциях в отношении России, который поддержали более 80 сенаторов. Он добавил, что сенаторы планируют добиться дебатов и голосования по законопроекту в конгрессе в ближайшее время.

Законопроект предусматривает введение новых санкций против России, если та откажется от переговоров с Украиной, а также установку 500-процентной пошлины на товары, импортируемые из стран, покупающих российскую нефть.

Источник: РБК