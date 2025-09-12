В Губе захоронены останки военнослужащего, павшего шехидом 31 год назад - ФОТО

В Губе захоронены останки еще одного считавшегося пропавшим без вести шехида Первой Карабахской войны – Велиева Мурада Меликмамед оглу.

Как передает АЗЕРТАДЖ, героический воин, вознесшийся на вершину шехидства в 1994 году, спустя 31 год предан земле в родном крае.

В церемонии похорон, наряду с членами семьи шехида, приняли участие представители Исполнительной власти Губинского района, Губинского районного отделения Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу, правоохранительных органов, районной общественности, а также гази.

После церемонии прощания шехид Мурад Велиев был похоронен в селе Нютех Губинского района, где родился и вырос.

На похоронах прозвучал лозунг «Шехиды бессмертны, Родина неделима», были прочитаны молитвы за упокой душ шехидов, государственный флаг Азербайджана передан семье шехида.

Мурад Велиев родился 5 апреля 1971 года в селе Нютех Губинского района. В 1992 году добровольно присоединился к Первой Карабахской войне. Геройски сражался в боях в направлении Физулинского района.

До недавнего времени считался пропавшим без вести. Останки шехида Мурада Велиева были обнаружены на территории села Сеидахмедли Физулинского района.