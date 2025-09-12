В Киеве состоялся выпуск студентов факультатива по изучению азербайджанского языка - ФОТО

В Киевской библиотеке имени Самеда Вургуна состоялось торжественное мероприятие, посвященное первому выпуску факультатива по изучению азербайджанского языка.

Организаторы факультатива - соучредительница Украинско-Тюркского Центра Марына Гончарук при поддержке украинского адвоката Шамси Магеррамова. В течении года молодежь из разных уголков Украины бесплатно изучала азербайджанский язык. Преподаватель факультатива - Интигам Шихизаде.

Марына Гончарук рассказала, что в течении года более 100 студентов уделили разный период времени изучению азербайджанского языка в рамках факультатива - от нескольких месяцев до года. Сертификаты же получили те, кто прошел полный, годовой курс обучения. «Большинство участников - украинская молодежь, есть и научный сотрудник Института востоковедения НАН Украины, преподаватели университетов. Несколько студентов - украинцы азербайджанского происхождения. Многие уже определились со сферой применения языка: это и сфера науки, образования и просто неформальная коммуникация», - рассказала Марына Гончарук. По ее словам, в условиях войны бесплатные возможности для молодежи имеют важное значение чтобы создавать условия для формирования специалистов. Это даст возможность повысить уровень квалификации тех, кто уже задействован в украинско-азербайджанских отношениях а также привлечь новых специалистов.

Украинский адвокат Шамси Магеррамов, при поддержке которого функционирует факультатив, заявил, что каждый студент - это вклад в общее будущее наших народов, народов Украины и Азербайджана.

«Для меня большая честь поддерживать этот уникальный проект. Изучая языки друг друга, мы объединяем сердца и строим наше общее будущее. Мы вручили сертификаты выпускникам, которые завершили годовой курс азербайджанского языка и поприветствовали новых студентов. Это проект еще больше объединяет украинцев и азербайджанцев», - рассказал Шамси Магеррамов.

Состоялась церемония вручения сертификатов выпускникам факультатива. Ученики поделились впечатлениями о курсе обучения и планами на применение азербайджанского языка.

Также в рамках мероприятия приветствовали новую группу студентов, которые будут изучать азербайджанский язык в течении года. Это украинская молодежь из разных уголков страны, которая мечтает реализовать себя в украинско-азербайджанских отношениях. Организаторы факультатива отмечают, что стратегические отношения между Киевом и Баку интенсивно развиваются, и специалисты, которые на высоком уровне владеют украинским и азербайджанским языком, очень важны.

Мероприятие закончилось азербайджанским чаепитием со сладостями.