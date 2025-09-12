Раскрыта личность стрелявшего в соратника Трампа

Стрелявшим в соратника президента США Дональда Трампа Чарли Кирка оказался 22-летний житель Юты Тайлер Робинсон.

Об этом сообщает New York Post (NYP).

Отмечается, что предположительно, подозреваемый сделал один выстрел с возвышенности примерно в 180 метрах от палатки, где находился 31-летний Кирк.

Ранее американский лидер объявил, что подозреваемый в расправе над консервативным активистом Кирком задержан. По его словам, за последние два с половиной дня было проделано много работы по расследованию этого дела. Он также отметил, что виновный в стрельбе в Кирка заслуживает высшей меры наказания.