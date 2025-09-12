 Председатель Управления мусульман Кавказа встретился с Президентом Кыргызской Республики | 1news.az | Новости
Политика

Председатель Управления мусульман Кавказа встретился с Президентом Кыргызской Республики

First News Media18:10 - Сегодня
Председатель Управления мусульман Кавказа шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде 10–11 сентября находился с визитом в Кыргызской Республике для участия в VI заседании Совета глав мусульманских религиозных ведомств стран – членов Организации тюркских государств (ОТГ), которое прошло в Бишкеке.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе УМК, в рамках визита 11 сентября состоялась встреча А.Пашазаде с Президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым.

Передав приветствия и добрые пожелания Президента Ильхама Алиева, шейх уль-ислам А.Пашазаде отметил, что Азербайджан и Кыргызскую Республику связывают нерушимые узы и общие ценности: «Благодаря дружеским и братским отношениям между президентами Ильхамом Алиевым и Садыром Жапаровым всесторонние связи сотрудничества наших государств и народов становятся еще крепче».

Шейх уль-ислам выразил уверенность, что эта встреча в Кыргызстане, где под руководством Президента Садыра Жапарова уделяется особое внимание духовно-нравственным ценностям, внесет вклад в укрепление отношений между братскими народами. Он поблагодарил Президента Кыргызстана за организацию мероприятия.

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, в свою очередь, попросил передать искренние приветствия и наилучшие пожелания Президенту Азербайджана. Он отметил, что углубление духовных уз в братских тюркских государствах, развитие духовно-нравственных ценностей, недопущение радикализма и особенно просвещение молодого поколения в свете истинных религиозных ценностей — это одни из важнейших задач, и в этом деле на религиозных лидеров тюркских государств возлагается большая ответственность.

