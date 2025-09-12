Капремонт в районе Багировского моста завершен

Масштабные ремонтные работы на железнодорожной инфраструктуре на участке Баку-Кешля в районе, известном как "Багировский мост", завершены.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам начальник отдела пассажирских перевозок "Азербайджанских железных дорог" (АЖД) Азер Фараджов.

По его словам, в рамках ремонта проведены гидроизоляционные работы, установлены дренажные трубы, обновлен защитный слой, а также асфальтобетонный слой на автотрассе, уложены новые бордюры.

"Это еще больше повысило устойчивость инфраструктуры. Постоянные работы по реконструкции и ремонту в служебных зонах обеспечивают безопасную и комфортную доставку пассажиров", - добавил он.

Отметим, что капитальный ремонт железнодорожной инфраструктуры в районе Багировского моста начался 6 августа текущего года. В связи с этим были внесены изменения в график движения поездов, курсирующих по Абшеронской кольцевой железнодорожной линии и межрайонным направлениям.