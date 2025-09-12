 ФБР опубликовало фото подозреваемого в убийстве Чарли Кирка | 1news.az | Новости
ФБР опубликовало фото подозреваемого в убийстве Чарли Кирка

First News Media08:45 - Сегодня
ФБР опубликовало фото подозреваемого в убийстве Чарли Кирка

Отделение ФБР в Солт-Лейк-Сити (штат Юта) опубликовало две фотографии человека, который, по версии следователей, может быть причастен к убийству американского правого активиста Чарли Кирка.

"Мы просим помощи общественности в опознании фигуранта, связанного с убийством Чарли Кирка", - говорится в сообщении отделения в X. К записи прикреплены две фотографии мужчины в кепке и солнцезащитных очках, одетого в черную толстовку и синие джинсы.

Источник: ТАСС

