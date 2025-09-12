В Албании назначили первого в мире «неподкупного ИИ-министра»

Модель на базе искусственного интеллекта будет использоваться в Албании в качестве «ИИ-министра» по имени «Диелла» (diella в переводе с албанского — «солнце», имя женское).

Первый в мире ИИ-министр будет отвечать за госзакупки, пишет Telegrafi, на который ссылается РБК.

Премьер-министр Эди Рама заявил, что «Диелла» будет заниматься гостендерами, в рамках которых правительство заключает контракты с частными компаниями. В результате госзакупки будут «защищены от коррупции».

Модель «ИИ-министра» применяется в платформе e-Albania, обеспечивающей доступ к различным услугам для граждан.

Прототип «Диеллы», которая на портале e-Albania одета в традиционный албанский костюм, Рама впервые показал в январе.

Ранее Politico писала, что Эди Рама намерен перевести страну на полный безналичный расчет к 2030 году, чтобы люди не хранили наличные деньги «под матрасом», «рядом с АК-47», как гласит национальная шутка.