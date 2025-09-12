 На «Маршруте Трампа» будет действовать армянская таможня - глава Комитета госдоходов РА | 1news.az | Новости
На «Маршруте Трампа» будет действовать армянская таможня - глава Комитета госдоходов РА

12:12 - Сегодня
На «Маршруте Трампа» будет действовать армянская таможня - глава Комитета госдоходов РА

На «Маршруте Трампа» будет действовать армянская таможня, заявил глава Комитета госдоходов Армении Эдуард Акопян.

«Подтверждаю, что там будет действовать таможенная служба. Что касается деталей, то они пока еще обсуждаются», – отметил Акопян.

По его словам, таможенная политика Комитета по поводу контроля на границах унифицируется. Власти Армении стремятся упростить торговлю путем реформ на всех КПП.

Источник: Sputnik Армения

