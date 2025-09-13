В Азербайджане проходят многонациональные совместные учения сил спецназа

Многонациональные совместные учения «Вечное братство – IV» с участием подразделений сил специального назначения Азербайджана, Казахстана, Катара, Узбекистана, Пакистана и Турции продолжаются в Азербайджане.

По сообщению пресс-службы Министерства обороны Азербайджана, особое внимание на учениях уделяется обмену опытом между силами спецназа дружественных и союзных государств при проведении совместных специальных операций, совершенствованию навыков организации взаимодействия, а также развитию способностей и навыков по ведению совместных операций при необходимости.

В рамках совместных учений успешно выполняются учебно-боевые задачи по стрельбе, парашютированию, снайперской стрельбе, а также по очистке населенного пункта от противника.

На этапе подготовки силы специального назначения демонстрируют высокий профессионализм при выполнении поставленных задач.