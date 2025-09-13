 Трамп введет санкции против РФ, если страны НАТО прекратят покупать ее нефть | 1news.az | Новости
Трамп введет санкции против РФ, если страны НАТО прекратят покупать ее нефть

First News Media16:30 - Сегодня
Президент США Дональд Трамп заявил, что готов ввести жесткие санкции в отношении России, если все члены НАТО будут действовать сообща и прекратят закупать у нее нефть.

«Я готов ввести серьезные санкции против России, если все страны НАТО придут к согласию и начнут действовать сообща и если все страны НАТО прекратят покупать нефть из России», - написал глава Белого дома в Truth Social, назвав свое сообщение «посланием всем государствам НАТО и миру».

Американский президент пояснил, что, с его точки зрения, НАТО не проявляет стопроцентной приверженности «победе», а саму закупку нефти из России некоторыми странами альянса он назвал «шокирующей». По его мнению, это ослабило переговорные позиции альянса. «В любом случае, я готов нажать пуск, когда будете готовы вы. Просто скажите, когда?» - написал Трамп.

Также он призвал страны НАТО ввести импортные пошлины против Китая в размере 50-100%. По его словам, это поможет положить конец украинскому кризису, но при этом пошлины могут быть отменены после мирного урегулирования. Он вновь назвал украинский кризис «войной [Джо] Байдена и [Владимира] Зеленского». «Если НАТО сделает, как я сказал, то война быстро закончится, и все эти жизни будут спасены. Если нет, то вы тратите мое время, а также время и энергию Соединенных Штатов», - написал Трамп.

Источник: ТАСС

Трамп введет санкции против РФ, если страны НАТО прекратят покупать ее нефть

