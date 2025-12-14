МЧС обратилось к населению в связи с наступлением холодов

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) обратилось к населению с призывом учитывать текущие погодные условия.

Как передает 1news.az со ссылкой на МЧС, в обращении говорится:

«В настоящее время по всей стране, особенно в горных районах, наблюдаются холодные и морозные погодные условия. В связи с этим МЧС ситуациям обращается к населению и еще раз напоминает о ряде правил безопасности.

Рекомендуем жителям горных районов, а также тем, кто путешествует в горы, по возможности не покидать свои места жительства в морозную погоду и заранее сообщать родственникам о направлении поездки в случае необходимости. При поездках на автомобиле технические характеристики автомобиля должны соответствовать сезону, и необходимо обеспечить достаточный запас топлива. Рекомендуется избегать мест с риском схода лавин, включая крутые склоны, и возвращаться в место жительства до наступления темноты.

В то же время, поскольку холодная погода привела к значительному увеличению использования газовых и электрических отопительных приборов, при их использовании следует строго соблюдать правила пожарной безопасности. Нельзя использовать неисправные, нестандартные или самодельные отопительные приборы, не следует перегружать электросеть, а исправные отопительные приборы не следует оставлять без присмотра.

Помните: безразличие к правилам – угроза нашей жизни!

В случае опасности звоните по номеру 112!».