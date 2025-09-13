 CNN: Расследование убийства Кирка вызывает сомнения в компетентности главы ФБР | 1news.az | Новости
CNN: Расследование убийства Кирка вызывает сомнения в компетентности главы ФБР

First News Media18:00 - Сегодня
CNN: Расследование убийства Кирка вызывает сомнения в компетентности главы ФБР

Директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кэш Пател допустил ряд ошибок в ходе расследования убийства консервативного активиста Чарли Кирка.

Это заставило окружение президента США Дональда Трампа усомниться в его компетентности, сообщила телекомпания CNN.

Как отмечается, реакция главы ФБР на стремительную череду событий, последовавших за убийством Кирка, вызвала у ряда союзников Трампа сомнения в способности Патела успешно возглавлять крупное ведомство.

Часть американских чиновников раскритиковали Патела за то, что ФБР не опубликовало сразу после убийства фотографии подозреваемого, потеряв таким образом время в первый день. По данным источников CNN, задержать убийцу Кирка в кратчайшие сроки помешало также увольнение Пателом опытных высокопоставленных сотрудников, обладавших глубокими знаниями о методах работы ФБР при расследовании убийств и поиске преступников.

Еще одной ошибкой, по мнению знакомых с ходом расследования людей, стало то, что ФБР долго держало у себя винтовку, из которой убили Кирка. Лишь после вмешательства министра юстиции - генерального прокурора США Пэм Бонди и ее заместителя Тодда Бланша оружие было передано на экспертизу в Бюро по контролю за алкогольными напитками, табаком, огнестрельным оружием и взрывчатыми веществами.

Поводом для недовольства как внутри ФБР, так и за его пределами, стало и заявление Патела, сделанное им в пятницу на пресс-конференции в Юте уже после задержания подозреваемого, указывает телекомпания.

Некоторые агенты бюро были раздражены тем, что Пател попытался приписать себе заслуги за наиболее успешные этапы расследования. При этом именно Пател 10 сентября ошибочно сообщил в X о задержании подозреваемого и был вынужден через несколько часов опровергнуть эту информацию. В результате публикациями Патела в соцсетях остались недовольны как агенты ФБР, так и руководящий состав Минюста.

В 31-летнего Кирка стреляли 10 сентября во время его выступления в университете в Ореме (штат Юта). Он умер в больнице от полученного ранения. Активист, придерживавшийся консервативных взглядов, был сторонником Трампа. Кроме того, Кирк неоднократно выступал против американской военной помощи Украине.

Подозреваемый в убийстве - житель штата Юта Тайлер Джеймс Робинсон - был задержан вечером 11 сентября, его передал властям собственный отец, которому сын признался в содеянном. Трамп заявил, что надеется на признание Робинсона виновным и вынесение смертного приговора по данному делу. Как сообщил ранее губернатор Юты Спенсер Кокс, власти считают, что Робинсон действовал в одиночку.

Источник: ТАСС

