Вдова Чарли Кирка рассказала, за что убили ее мужа

First News Media09:40 - Сегодня
Вдова Чарли Кирка рассказала, за что убили ее мужа

Ответственность за убийство политического активиста Чарли Кирка в США несут лица, которые хотели помешать его работе, считает его вдова Эрика Кирк.

«Злодеи, ответственные за убийство моего мужа, понятия не имеют, что они сделали. Они убили Чарли за то, что он проповедовал патриотизм, веру и милосердную божественную любовь», - сказала она 12 сентября в первом выступлении после убийства ее мужа.

Эрика Кирк выразила уверенность в том, что смерть ее супруга лишь активизирует консервативное общественное движение в стране. «Если прежде вы считали, что деятельность моего мужа оказывала большое влияние, то вы не представляете, что вы пробудили по всей стране», - добавила она, обращаясь к противникам Чарли Кирка.

Вдова активиста в связи с этим заверила, что основанная им консервативная общественная организация Turning Point USA будет работать еще активнее, чем раньше. Она была основана в 2012 году и выступает, в частности, за популяризацию консервативных идей и ценностей в американских школах и вузах.

В 31-летнего Кирка стреляли 10 сентября во время его выступления в университете в Ореме (штат Юта). Он умер в больнице от полученного ранения. Активист, придерживавшийся консервативных взглядов, был сторонником президента США Дональда Трампа. Кроме того, Кирк неоднократно выступал против американской военной помощи Украине.

Трамп 11 сентября отметил, что Кирк сыграл важную роль с точки зрения проведения предвыборной агитации среди молодежи. Американский лидер назвал деятельность активиста «важным фактором» того, что ему удалось заручиться поддержкой молодежи на выборах президента.

Подозреваемый в убийстве - 22-летний житель штата Юта Тайлер Джеймс Робинсон - был задержан вечером 11 сентября, его передал властям собственный отец, которому сын признался в содеянном. Трамп заявил, что надеется на признание Робинсона виновным и вынесение смертного приговора по данному делу. Как сообщил ранее губернатор Юты Спенсер Кокс, власти считают, что Робинсон действовал в одиночку.

Источник: ТАСС

