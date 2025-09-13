 Более 40 стран обвинили Россию в нарушении международного права | 1news.az | Новости
В мире

Более 40 стран обвинили Россию в нарушении международного права

First News Media10:22 - Сегодня
Более 40 стран обвинили Россию в нарушении международного права

Евросоюз, США и еще более 40 стран присоединились к заявлению Польши, оглашенному в ООН в связи со вторжением беспилотников РФ в воздушное пространство страны.

Выразив Варшаве полную солидарность, западные союзники осудили умышленное нарушение воздушного пространства страны российскими дронами, сообщило в ночь на субботу, 13 сентября, представительство ЕС в ООН.

Совместное заявление, в котором Москву обвинили в нарушении международного права и Устава ООН, зачитал перед заседанием Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке замглавы МИД Польши Марчин Босацкий.

В заявлении также содержится призыв к России прекратить «агрессивную войну против Украины» и воздержаться от дальнейших провокаций.

Заместитель генерального секретаря всемирной организации Розмари Дикарло заявила, что инциденты с БПЛА ясно демонстрируют «опасное влияние этой войны на безопасность в регионе и риск эскалации». Дикарло вновь призвала к немедленному прекращению огня.

«Это агрессивные и опасные действия, поскольку трудно представить, что столько беспилотников непреднамеренно залетели так глубоко (в воздушное пространство. - Ред.) над польской территорией», - в свою очередь заявил постоянный представитель Словении при всемирной организации Самуэль Збогар.

Ранее президент США Дональд Трамп предположил, что вторжение российских беспилотников в Польшу могло произойти по ошибке.

В ночь на 10 сентября не менее 19 российских дронов пересекли польскую границу, причем значительная часть из них прилетела с территории Беларуси. Для перехвата беспилотников, помимо польской авиации, были задействованы истребители других стран НАТО. Обломки дронов повредили жилой дом в деревне Вырыки недалеко от границы с Беларусью и Украиной, пострадавших не было. В Варшаве заявили, что Россия сознательно атаковала Польшу, и запросили консультации с союзниками по НАТО в соответствии со статьей 4-й Североатлантического договора.

Источник: DW

