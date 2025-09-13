Вождение автомобиля несовершеннолетним привело к трагедии - ФОТО

Автомобиль, которым управлял несовершеннолетний, перевернулся, вследствие чего погиб его ровесник.

По сообщению Главного управления Государственной дорожной полиции (ГУГДП), инцидент произошел накануне в Агдамском районе.

Эта трагедия в очередной раз свидетельствует о недопустимости управления транспортным средством несовершеннолетними, что приводит к тяжелым последствиям.

ГУГДП в очередной раз подчёркивает, что управлять транспортным средством могут только лица, достигшие установленного законом возраста и имеющие право на управление транспортным средством. Нарушение этого правила не только представляет серьёзную угрозу жизни человека, но и влечет за собой юридическую ответственность. Кроме того, последствия таких ситуаций могут быть трагическими не только для самого несовершеннолетнего, сидящего за рулём, но и для других водителей, пассажиров и пешеходов, напоминает дорожная полиция.