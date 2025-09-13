 «Это не компромисс»: Каллас раскрыла главную уловку «мирного плана» Кремля | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

«Это не компромисс»: Каллас раскрыла главную уловку «мирного плана» Кремля

First News Media12:15 - Сегодня
«Это не компромисс»: Каллас раскрыла главную уловку «мирного плана» Кремля

Даже обсуждения возможных территориальных уступок со стороны Украины означают попасть в российскую ловушку.

Такое мнение высказала верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Так она отреагировала на последние опросы среди жителей Германии, которые показали, что большинство выступает за территориальные уступки со стороны Украины ради мира. Каллас подчеркнула, что это классическая российская тактика ведения переговоров.

По словам верховного представителя ЕС, сперва Россия требует то, что ей никогда не принадлежало, а затем переходит к угрозам. Она заявила, что именно это подталкивает Запад к обсуждениям возможных уступок.

«В конце концов, россияне получают больше, чем они когда-либо осмеливались мечтать. Эта дискуссия о возможных территориальных уступках является ловушкой, и мы не должны в нее попасть. Россияне хотят, чтобы мы обсуждали, от чего Украина должна отказаться ради мира, при этом полностью игнорируя тот факт, что сам Кремль до сих пор не пошел ни на какие уступки», - сказала Каллас.

Она добавила, что теперь президент РФ Владимир Путин пытается продвигать идею, что компромиссом является то, что он оставит себе только те территории Украины, которые уже оккупированы российскими войсками.

«Это не совсем компромисс, если до этого выдвигались абсолютно возмутительные требования. Поэтому я еще раз говорю: мы не должны попасть в ловушку Путина. Наша цель должна заключаться в том, чтобы эта война не была выгодной для Путина. Вознаграждением за агрессию будет больше войны, а не меньше», - отметила Каллас.

Источник: УНИАН

Поделиться:
279

Актуально

Общество

В Баку состоялось очередное заседание суда по делу обвиняемых в военных ...

Политика

В Азербайджане проходят многонациональные совместные учения сил спецназа

Общество

Вождение автомобиля несовершеннолетним привело к трагедии - ФОТО

В мире

Скончался главный советник Эрдогана

В мире

Китай назвал вторжение российских дронов в Польшу «побочным эффектом кризиса в Украине»

Экс-лидера основанной Саакашвили партии обвинили в призывах к свержению власти

ЕС выразил позицию по арестам в Армении

«Это не компромисс»: Каллас раскрыла главную уловку «мирного плана» Кремля

Выбор редактора

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Новости для вас

Нетаньяху взял на себя ответственность за атаку на Доху

СМИ: Израиль заявляет о гибели шести чиновников ХАМАС при атаке на Доху - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Рестораны Эмина Агаларова в Москве закрылись

Супруга экс-премьера Непала умерла после нападения протестующих на их дом

Последние новости

Азербайджанские боксеры завоевали две бронзовые медали на чемпионате мира

Сегодня, 14:15

Дорожная полиция перешла на усиленный режим работы

Сегодня, 14:00

Аудиовизуальный Совет приостанавливает вещание Space TV из-за слов ведущей Саиды Бекиргызы

Сегодня, 13:40

Скончался Народный артист Гаджи Мурад Ягизаров

Сегодня, 13:30

В Азербайджане проходят многонациональные совместные учения сил спецназа

Сегодня, 13:20

Китай назвал вторжение российских дронов в Польшу «побочным эффектом кризиса в Украине»

Сегодня, 13:10

Зидан возглавит сборную Франции

Сегодня, 13:00

На севере Азербайджана предотвратили ранний брак

Сегодня, 12:45

Экс-лидера основанной Саакашвили партии обвинили в призывах к свержению власти

Сегодня, 12:35

ЕС выразил позицию по арестам в Армении

Сегодня, 12:25

«Это не компромисс»: Каллас раскрыла главную уловку «мирного плана» Кремля

Сегодня, 12:15

Вождение автомобиля несовершеннолетним привело к трагедии - ФОТО

Сегодня, 12:05

В Непала отменили комендантский час

Сегодня, 11:55

Скончался главный советник Эрдогана

Сегодня, 11:38

Азербайджан подписал соглашение с АБР по очистке сточных вод в Говсане

Сегодня, 11:19

Правительство Непала впервые возглавила женщина

Сегодня, 10:55

Трамп пообещал провести расследование в отношении Сороса

Сегодня, 10:40

Более 40 стран обвинили Россию в нарушении международного права

Сегодня, 10:22

Стоимость платных услуг в Азербайджане выросла на 9%

Сегодня, 10:08

ЕС намерен ужесточить визовую политику в отношении россиян

Сегодня, 09:51
Все новости
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

До окончания летних каникул осталось совсем немного времени - 15 сентября по всему Азербайджану прозвучит первый звонок 2025-2026 учебного года. У28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05