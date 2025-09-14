Полиция Гамбурга изъяла более 400 кг кокаина у наркокурьеров

Более 400 кг кокаина было изъято полицейскими немецкого города Гамбурга у двух наркокурьеров в городском порту.

Об этом 14 сентября сообщает издание Tagesschau.

Отмечается, что первым двух подозрительных мужчин, загружавших спортивные сумки в фургон на территории терминала, заметили докеры, которые предупредили силы безопасности и смогли задержать водителя еще до прибытия полиции. Второй наркокурьер смог сбежать, но позже также был задержан сотрудниками полиции на территории терминала, где он спрятался под одним из грузовиков.

По данным издания, в ходе обыска фургона, офицеры обнаружили более 20 спортивных сумок с белым порошком, которым оказался кокаин. Вес наркотического вещества составил более 400 кг.

