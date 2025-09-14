Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировали на северо-востоке Индии

Землетрясение магнитудой 5,5 было зафиксировано в штате Ассам на северо-востоке Индии.

Об этом 14 сентября сообщили на сайте Геологическая служба США (USGS).

Сейсмособытие было зафиксировано в 11 км к северо-востоку от города Харупати, население которого составляет приблизительно 18,5 тыс. человек. Уточняется, что очаг землетрясения залегал на глубине 29 км.

Землетрясение было зафиксировано в 11:11 UTC.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Источник: Iz.Ru