 Президент Азербайджана: Масштабы строительства в Карабахе и Зангезуре не имеют аналогов в мире | 1news.az | Новости
Политика

Президент Азербайджана: Масштабы строительства в Карабахе и Зангезуре не имеют аналогов в мире

First News Media20:00 - Сегодня
Президент Азербайджана: Масштабы строительства в Карабахе и Зангезуре не имеют аналогов в мире

За пять лет мы построили города, села, мосты, тоннели, водохранилища, электростанции.

Об этом сказал Президент Ильхам Алиев на встрече в поселке Гырмызы Базар Ходжавендского района с жителями поселков Гырмызы Базар, Гадрут и села Сос.

«Масштабы строительства в Карабахе и Зангезуре не имеют аналогов в мире. Главное, чтобы азербайджанский народ жил спокойно, счастливо, в условиях мира», - подчеркнул глава государства.

Источник: АЗЕРТАДЖ

