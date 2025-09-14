Президент Азербайджана: Масштабы строительства в Карабахе и Зангезуре не имеют аналогов в мире

За пять лет мы построили города, села, мосты, тоннели, водохранилища, электростанции.

Об этом сказал Президент Ильхам Алиев на встрече в поселке Гырмызы Базар Ходжавендского района с жителями поселков Гырмызы Базар, Гадрут и села Сос.

«Масштабы строительства в Карабахе и Зангезуре не имеют аналогов в мире. Главное, чтобы азербайджанский народ жил спокойно, счастливо, в условиях мира», - подчеркнул глава государства.

Источник: АЗЕРТАДЖ