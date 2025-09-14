 Останки гигантских слонов возрастом 7,7 млн лет нашли в Турции | 1news.az | Новости
Останки гигантских слонов возрастом 7,7 млн лет нашли в Турции

First News Media21:20 - 14 / 09 / 2025
Останки гигантских слонов возрастом 7,7 млн лет нашли в Турции

В районе строительства плотины Ямула на реке Кызылырмак (Кайсери, Центральная Анатолия) археологи обнаружили три массивных черепа доисторических слонов.

Возраст находок, определенный радиометрическими методами, составляет около 7,7 миллиона лет. Об этом сообщает издание Archaeology Reports Online (ARO).

Раскопки на Ямуле ведутся с 2017 года, когда пастух случайно наткнулся на фрагменты костей. С тех пор место стало одним из наиболее значимых палеонтологических центров Турции. Здесь уже были найдены многочисленные останки мегафауны позднего миоцена (закончился 5,333 миллиона лет назад), позволившие ученым восстанавливать древние экосистемы региона.

Текущий сезон раскопок оказался особенно результативным. В секторе Чевриле, который исследователи неофициально называют «слоновьей зоной», за один сезон удалось извлечь больше окаменелостей хоботных, чем за предыдущие шесть лет. Один из черепов сохранил нижнюю челюсть, что крайне редко наблюдается у древних находок. Несмотря на повреждения бивней, сохранность образцов оказалась необычайно высокой.

«Всего за один сезон мы обнаружили больше окаменелостей слонов, чем за предыдущие шесть лет вместе взятые. Это подтверждает исключительную ценность Ямулы для изучения эволюции мегафауны Анатолии», — отметил член исследовательской группы Омер Даг.

Помимо останков слонов, палеонтологи выявили широкий спектр фауны позднего миоцена: носорогов, трехпалых лошадей, жирафов, антилоп, коз, овец, черепах, свиней и саблезубого кота. Такое разнообразие указывает на сложные и мозаичные экосистемы, существовавшие в Анатолии почти восемь миллионов лет назад.

По словам исследователей, адаптивные различия между видами слонов позволяют реконструировать их взаимодействие с окружающей средой. Одни были приспособлены к болотистым ландшафтам, другие обитали в лесах, что отражает богатство экологических ниш региона в позднем миоцене.

Источник: Gazeta.Ru

