Убийца Чарли Кирка пошутил, что в политика стрелял его «двойник»

Задержанный за убийство политика Чарли Кирка Тайлер Робинсон после случившегося перешучивался со знакомыми в групповом чате, пишет The New York Times (NYT).

Как сообщает газета, арестованный по подозрению в убийстве активиста переписывался со знакомыми на следующий день после покушения. Когда ФБР опубликовало два нечетких снимка с камер видеонаблюдения, на которых худой молодой человек в кепке и солнцезащитных очках идет по лестнице в кампусе университета Юты, знакомый Робинсона отправил этот пост в групповой чат и спросил у вероятного убийцы, где он находится. Тот ответил, что его «двойник» пытался втянуть его в неприятности.

Тогда другой участник переписки, видимо, в шутку написал: «Тайлер убил Чарли!!!!». После этого остальные начали обсуждать возможность выдать Робинсона полиции за вознаграждение в $100 тыс. Вероятный убийца ответил на это: «Только если мне достанется доля». Позднее во время общения Робинсон в шутку написал: «На самом деле я Чарли Кирк. Я хотел уйти из политики, поэтому инсценировал свою смерть. Теперь я могу жить жизнью своей мечты в Канзасе».

По данным NYT, в чате состояли 20 человек. Один из них анонимно рассказал газете об обмене сообщениями с Робинсоном после убийства. На основе переписки в мессенджере издание делает вывод о том, что вероятный преступник внимательно следил за новостями.

