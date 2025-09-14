Посла России вызвали в МИД Румынии

Российского посла в Румынии Владимира Липаева вызвали в МИД республики после сообщений о нарушении воздушного пространства страны российским беспилотным летательными аппаратом (БПЛА).

Об этом сообщило румынское дипломатическое ведомство.

«Румынская сторона выразила решительный протест против этого неприемлемого и безответственного акта, представляющего собой нарушение суверенитета Румынии», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что российской стороне было предложено «незамедлительно принять все необходимые меры для недопущения дальнейших нарушений воздушного пространства» страны.

Источник: Gazeta.Ru