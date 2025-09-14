Медведев пообещал рассказать, кто из врагов РФ «урод, а кто дебил»

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев завел канал в мессенджере Max и пообещал писать в нем на «самые острые темы», а также обличать врагов России.

«Приветствую вас в Мах, в нашем национальном мессенджере. Мы продолжим говорить на самые важные и острые темы. <...> Ну и иногда, конечно, придется, как писал Владимир Маяковский, говорить и о разной дряни, а именно — о врагах России», — заявил Медведев.

Он пообещал рассказывать, кто из оппонентов Москвы «урод, а кто дебил».

Источник: Gazeta.Ru