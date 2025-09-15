 Землю накрыла мощнейшая за три месяца магнитная буря | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Землю накрыла мощнейшая за три месяца магнитная буря

First News Media13:10 - Сегодня
Землю накрыла мощнейшая за три месяца магнитная буря

На Земле наблюдается самая сильная за последние три месяца магнитная буря.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на российские СМИ, об этом проинформировала Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.

Отмечается, что магнитные колебания, начавшиеся утром, сначала достигли уровня G3 (сильный шторм), а затем снизились до G2. Событие произошло на фоне значительного увеличения скорости солнечного ветра, когда Земля попала в зону воздействия корональной дыры Солнца.

По словам учёных, хотя общая сила магнитной активности была спрогнозирована заранее, сила самой бури оказалась неожиданной и превысила текущие расчёты.

Согласно прогнозам, колебания геомагнитной обстановки будут продолжаться по меньшей мере четыре-шесть дней после начала воздействия солнечного ветра. Полная нормализация ситуации ожидается только 18-19 сентября. При этом бури не будут непрерывными, а будут наблюдаться в виде длинной серии отдельных всплесков, длящихся по несколько часов.

Специалисты предполагают, что текущий локальный шторм ослабнет днём или вечером.

Поделиться:
113

Актуально

Повестка Президента

Символ героизма, мира и созидания: Ильхам Алиев знакомится с тем, как возрождается ...

Точка зрения

Армяне вновь хотят подписать мирное соглашение «вот прямо сейчас»

1news TV

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Xроника

Президент Ильхам Алиев встретился с жителями сел Бадара, Дашбулаг, Сейидбейли и ...

В мире

Посол ЕС: Армения не обращалась за членством в Евросоюзе

Землю накрыла мощнейшая за три месяца магнитная буря

Армения отказывается от Агрыдага: соратник Пашиняна об изменениях в пограничных штампах

Конор Макгрегор снял свою кандидатуру с президентских выборов в Ирландии

Выбор редактора

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Новости для вас

Супруга экс-премьера Непала умерла после нападения протестующих на их дом

ОАЭ исключили Израиль из крупнейшего авиасалона

Зеленский: Цель Путина - захватить всю Украину

Медведев пообещал рассказать, кто из врагов РФ «урод, а кто дебил»

Последние новости

Армяне вновь хотят подписать мирное соглашение «вот прямо сейчас»

Сегодня, 13:30

113-летняя Хейраниса Бахышалиева возвращается в родной Кяльбаджар

Сегодня, 13:25

Глава Генштаба Турции обсудил в Баку дальнейшее военное сотрудничество с Азербайджаном - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 13:20

Посол ЕС: Армения не обращалась за членством в Евросоюзе

Сегодня, 13:15

Землю накрыла мощнейшая за три месяца магнитная буря

Сегодня, 13:10

Армения отказывается от Агрыдага: соратник Пашиняна об изменениях в пограничных штампах

Сегодня, 13:05

Конор Макгрегор снял свою кандидатуру с президентских выборов в Ирландии

Сегодня, 12:55

Непальская молодёжь выбрала нового премьера через Discord-дебаты - ВИДЕО

Сегодня, 12:47

США и Китай достигли прогресса на переговорах по TikTok

Сегодня, 12:40

Символ героизма, мира и созидания: Ильхам Алиев знакомится с тем, как возрождается Карабах

Сегодня, 12:35

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сегодня, 12:30

В Баку арестовали бизнесмена «Вюсала 300» - ВИДЕО

Сегодня, 12:28

Пашинян о признании территориальной целостности Азербайджана: «Другого пути просто не было»

Сегодня, 12:17

Каким будет село Гараханбейли? - ФОТО

Сегодня, 12:14

15-летний Оуэн Купер стал самым молодым победителем премии «Эмми» - ВИДЕО

Сегодня, 11:55

Пашинян: Криминогенная обстановка в армии - следствие отсутствия идеологии

Сегодня, 11:45

Президент Ильхам Алиев встретился с жителями сел Бадара, Дашбулаг, Сейидбейли и Шушакенд Ходжалинского района - ФОТО

Сегодня, 11:40

Тот самый Аванесян давал интервью азербайджанскому СМИ год назад - ВИДЕО

Сегодня, 11:38

Президент Азербайджана поздравил сопрезидентов Никарагуа с Днем независимости

Сегодня, 11:33

Франко Колапинто: «Гонка в Баку - один из лучших моментов в моей карьере»

Сегодня, 11:30
Все новости
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сегодня по всей стране вновь прозвучал первый звонок - символ начала нового учебного года. Наряду с различными регионами Азербайджана, в БакуСегодня, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22