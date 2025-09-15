Землю накрыла мощнейшая за три месяца магнитная буря

На Земле наблюдается самая сильная за последние три месяца магнитная буря.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на российские СМИ, об этом проинформировала Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.

Отмечается, что магнитные колебания, начавшиеся утром, сначала достигли уровня G3 (сильный шторм), а затем снизились до G2. Событие произошло на фоне значительного увеличения скорости солнечного ветра, когда Земля попала в зону воздействия корональной дыры Солнца.

По словам учёных, хотя общая сила магнитной активности была спрогнозирована заранее, сила самой бури оказалась неожиданной и превысила текущие расчёты.

Согласно прогнозам, колебания геомагнитной обстановки будут продолжаться по меньшей мере четыре-шесть дней после начала воздействия солнечного ветра. Полная нормализация ситуации ожидается только 18-19 сентября. При этом бури не будут непрерывными, а будут наблюдаться в виде длинной серии отдельных всплесков, длящихся по несколько часов.

Специалисты предполагают, что текущий локальный шторм ослабнет днём или вечером.