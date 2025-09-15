Посол ЕС: Армения не обращалась за членством в Евросоюзе

Правила присоединения к ЕС предельно четкие, существуют критерии, среди государств-членов должен быть консенсус, а страны-кандидаты должны выступить с обращением.

В случае с Арменией этого не произошло. Об этом заявил в NEWS.am руководитель делегации ЕС в Армении, посол Василис Марагос, отвечая на вопрос, существует ли вероятность присоединения к ЕС в ближайшие годы.

Что касается возможности окончательного урегулирования армяно-азербайджанских отношений, то Марагос отметил: «В первую очередь, мы приветствовали достигнутые в Вашингтоне договоренности, парафирование мирного соглашения. Это очень хорошая основа для продвижения вперед. Надеюсь, что мирное соглашение также будет подписано в ближайшее время. И мы готовы работать над поддержанием мира в регионе. Все зависит от народов региона, а мы здесь для поддержки этого».