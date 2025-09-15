POLITICO: Трамп наконец назвал Россию «агрессором» в войне с Украиной

Президент США Дональд Трамп наконец назвал Россию агрессором в войне против Украины, что еще раз демонстрирует ужесточение своей позиции по отношению к Москве, пишет Politico.

Говоря о потерях среди украинских и российских военных, Трамп заявил журналистам накануне: «На этой неделе погибло 8000 солдат с обеих сторон. Ещё больше погибло со стороны России, но когда ты агрессор, потери больше».

Politico напоминает, что ранее Трамп отказывался осуждать Москву за вторжение. В феврале его администрация встала на сторону России и Северной Кореи, отклонив резолюцию ООН в поддержку территориальной целостности Украины и с осуждением России. США также выступили против заявления «Большой семёрки», в котором Россия была названа агрессором. Трамп обвинил Украину в войне, заявив в апреле: «Нельзя начинать войну против кого-то, кто в 20 раз больше тебя, а потом надеяться, что кто-то даст тебе ракеты».

Однако позиция Трампа в отношении Кремля изменилась за лето: его администрация оказывает все большее давление на Владимира Путина, поскольку российский президент препятствует попыткам Трампа выступить посредником в прямых мирных переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет издание.

«Я остановил семь войн и думал, что эта будет для меня лёгкой, но она оказалась тяжёлой», — заявил Трамп в воскресенье, имея в виду российское вторжение. «Думаю, мне приходится говорить всё. Они [Зеленский и Путин] ненавидят друг друга. Они ненавидят друг друга так сильно, что не могут дышать».

Поскольку более жёсткая позиция Трампа не смогла подтолкнуть Путина за стол переговоров с Зеленским, администрация США сталкивается с растущими призывами ввести более жёсткие санкции против России.

В воскресенье Трамп заявил, что планирует это сделать, но только после того, как Европа прекратит покупать российскую нефть и ужесточит свой санкционный режим.

Хотя Трамп и заявил, что европейские страны — его «друзья», они всё ещё «покупают нефть у России. Я не хочу, чтобы они покупали нефть. И санкции, которые они вводят, недостаточно жёсткие».

Венгрия и Словакия являются крупнейшими покупателями российских энергоносителей в ЕС и выступают против усилий Еврокомиссии по поэтапному отказу от них.

В пятницу министр энергетики США Крис Райт заявил Politico, что США хотят «вытеснить весь российский газ», добавив: «Чем сильнее мы сможем ограничить возможности России финансировать эту смертоносную войну, тем лучше для всех нас».