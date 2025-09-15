Пашинян: Между Арменией и Азербайджаном отныне мир

Сегодня Армения независима как никогда, суверенна как никогда, государство как никогда и безопасна как никогда.

Об этом заявил на международной конференции «Всеобъемлющая безопасность и противостояние – 2025» 15 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян, передают армянские СМИ.

«Армения никогда не была в большей безопасности, чем сегодня. Если весной я говорил, что войны между Арменией и Азербайджаном не будет, будет мир, то сейчас хочу заявить, что между Арменией и Азербайджаном отныне мир», - добавил Пашинян.