Минниханов побеждает на выборах главы Татарстана

Действующий глава Татарстана Рустам Минниханов (от партии "Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 88,09% голосов по итогам обработки 100% протоколов, следует из данных ЦИК РФ.

Согласно данным Центризбиркома, на втором месте - Хафиз Миргалимов от КПРФ (4,97%); на третьем - Руслан Юсупов (ЛДПР) с 4,20% голосов; на четвертом - Виталий Смирнов из "Партии пенсионеров"(1,90%).

В телеграм-канале ЦИК Татарстана сообщается, что, по предварительным данным, явка составила 77,01% от общего числа избирателей.

Выборы главы региона проходили в течение одного дня - 14 сентября.

Источник: Интерфакс