OpenAI создаёт человекоподобных роботов

Компания OpenAI, разработчик ChatGPT, активно набирает специалистов, работающих в сфере человекоподобной робототехники, исследуя новые направления в развитии искусственного интеллекта.

Как передает 1news.az, об этом сообщает издание Wired со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, OpenAI привлекла к сотрудничеству ряд исследователей, имеющих опыт в создании алгоритмов ИИ, предназначенных для управления роботами. Один из собеседников Wired отметил, что компания начала работу над алгоритмами, способными лучше воспринимать физическую реальность - с тем чтобы роботы могли эффективнее ориентироваться в пространстве и выполнять различные задачи.

В самой OpenAI от комментариев по поводу набора новых сотрудников и планов в области робототехники отказались. Однако недавно на официальном сайте компании были опубликованы вакансии, напрямую связанные с подобными направлениями исследований.

Wired также подчёркивает, что за последние годы на рынке уже появилось несколько стартапов, разрабатывающих человекоподобных роботов. Кроме того, такие крупные игроки, как Tesla и Google, также активно инвестируют в аналогичные технологии.

Фаига Мамедова