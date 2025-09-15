Контрразведку ФРГ возглавит турок

Турецкий гражданин Зинан Зелен займет пост главы Федерального ведомства по охране конституции (контрразведки) Германии.

Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на источники в парламенте, передает ТАСС.

Согласно информации издания, Зелен отказался от турецкого гражданства несколько лет назад.

О назначении нового руководителя контрразведки будет объявлено сегодня, отмечает газета. Соответствующее письмо о кадровой перестановке напишет министр внутренних дел ФРГ.

Зелен родился в Стамбуле в 1972 году, а в возрасте четырех лет он с родителями - журналистами медиагруппы Deutsche Welle - иммигрировал в Германию. Зелен работал юристом в сфере административного права в Министерстве внутренних дел Германии и федеральном управлении уголовной полиции. В январе 2019 года Зелен был назначен одним из вице-председателей контрразведки.

Недавно вице-президент Федерального ведомства по охране конституции (Verfassungsschutz) ФРГ Синан Селен выступил с призывом разработать в Германии новую концепцию внутренней разведки и заняться ее реструктуризацией.