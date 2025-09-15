В России азербайджанец избран депутатом городской думы

В России депутатом Городской Думы Ижевска избран азербайджанец.

Как передает АПА, Бахруз Али оглу Гумбатов избран депутатом городской думы города Ижевска Удмуртской Республики по Союзному избирательному округу № 25.

Его кандидатура набрала около 56 процентов голосов в районе.

Бахруз Гумбатов родился 26 ноября 1978 года в селе Ормашен Дманисского района Грузии. Окончил Институт права, социального управления и безопасности Удмуртского государственного университета.

Напомним, вчера в России проходил единый день голосования. По 21 субъекту страны были избраны руководители, депутаты законодательных органов государственной власти и муниципалитетов.