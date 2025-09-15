В Баку арестовали бизнесмена «Вюсала 300» - ВИДЕО

В Хатаинском районном суде было рассмотрено ходатайство об избрании меры пресечения в виде ареста в отношении бизнесмена Вюсала Ширван оглу Аббасова, известного под прозвищем «Вюсал 300».

Как стало известно изданию «Azərbaycan Reallığı», решением суда он был арестован на 4 месяца.

Отмечается, что «Вюсал 300» обвиняется в ведении незаконной лизинговой деятельности в сговоре с несколькими лицами. Согласно материалам следствия, Вюсал Аббасов удерживал автомобили и другое имущество граждан в качестве залога и передавал их в лизинг под высокие проценты, не предусмотренные законом.

По данному факту прокуратурой Хатаинского района возбуждено уголовное дело по статье 308 Уголовного кодекса (злоупотребление должностными полномочиями).